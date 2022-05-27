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Эксперт рассказал, почему может взорваться телевизор

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Почему может взорваться телевизор
Фото: www.mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

26 мая в подмосковном Раменском произошел пожар. Причиной возгорания, по предварительным данным, мог стать взрыв телевизора. О том, почему это могло произойти и какая техника может представлять опасность, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал директор испытательного центра Олег Драницкий.

По мнению эксперта, современные телевизоры спроектированы так, чтобы не взрываться ни при каких обстоятельствах.

— Современные телевизоры не взрываются. Старые телевизоры горели, потому что там применялись горючие материалы. И стиральные машины горели, но это совсем старые. Сейчас из таких материалов не делают, потому что появились жесткие требования по испытаниям на огнестойкость, — пояснил собеседник «ВМ».

По словам Драницкого, старые кинескопные телевизоры могут не только гореть, но и взрываться. Однако в современных устройствах это может произойти только в случае вмешательства в конструкцию.

На состояние телевизоров не могут повлиять даже скачки напряжения, уверен эксперт.

— Это не должно влиять. Современные телевизоры вообще универсальные, у них большой диапазон: от 100 до 250 вольт, — подчеркнул Драницкий.

Никакая другая современная бытовая техника не взрывается, отметил специалист. Исключение может составлять микроволновая печь: если в работающую печку положить яйцо, оно взорвется. При этом микроволновка сохранит работоспособность, но ее придется долго отмывать.

Также стоит быть осторожнее со смартфонами, у которых были зафиксированы случаи взрывов, рекомендовал собеседник «ВМ».

— Были случаи, связанные с батарейками смартфонов, их даже запретили возить в самолетах в багаже. Это связано с дефектом, при котором батарея начинает греться и переходит какую-то грань. Надо смотреть информацию, какие модели плохо проявляли себя. Когда была эта история со смартфонами, там взрывались конкретные модели, — заключил специалист.

Безопасность Бытовая техника Взрывы
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