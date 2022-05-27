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Депп против Херд: таролог рассказала, кто победит в судебном процессе

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Депп против Херд: таролог рассказала, кто победит в судебном процессе
Фото: Harald Krichel / CC BY-SA 3.0

Судя по нумерологическим картам актера Джонни Деппа и его экс-супруги Эмбер Херд, их противостояние продолжится и ставить точку в судебном процессе между ними пока рано. Такой прогноз в беседе с «Вечерней Москвой» озвучила славянская ведьма и таролог Евгения Анаконда, описывая бракоразводный процесс звездной пары.

По словам ведьмы, конфликт будет продолжаться, но все же больше преимуществ в этом противостоянии у Эмбер Херд:

— Сейчас объясню, почему. Дело в том, что Херд выбрала очень удачное время, когда нужно вступать в бракоразводный процесс. На тот момент, когда спор начинался, в астрологическом мире можно было наблюдать за противостоянием двух планет — Марса и Венеры.

Именно эти две планеты, по словам ведьмы Анаконды, символизируют мужское и женское начала:

— У Венеры в этот момент была более выгодная позиция, поэтому вполне вероятно, что в схватке Херд-Депп победу одержит бывшая жена актера.

По словам таролога, нынешнее судебное разбирательство между экс-возлюбленными — не последнее. И общественность еще будет иметь возможность следить за новыми процессами, так как после сегодняшних решений судьи последуют апелляции и новые заседания.

Ранее стало известно, что коллегия присяжных выслушала мнения обеих сторон по судебному разбирательству между Эмбер Херд и ее экс-супругом Джонни Деппом. Слушания, за которыми более 20 дней следил весь мир, завершились. Вердикт заседатели вынесут на следующей неделе.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2014 году, но в 2017-м актеры расстались и со скандалом развелись. После расставания Херд обвинила Деппа в домашнем насилии и многочисленных избиениях. Однако актер подал иск о клевете и заявил, что все улики против него были сфабрикованы, а жена ему изменяла не один раз.

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