Состоялась церемония вручения Национальной премии «Золотой медвежонок»

Фото: Пресс-служба Совфеда

В Совете Федерации РФ прошла церемония вручения Национальной премии «Золотой медвежонок». Об этом в пятницу, 27 мая, сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы Москвы.

— Премия присуждается ежегодно в целях обеспечения качества и безопасности продукции для детей, — говорится в сообщении.

Так, компанией года стал ПАО «Детский мир», а лучшие товары для хобби и творчества изготовляет ООО «Офисмаг». Киностудия «Союзмультфильм» стала лучшим пространством для детей и семей с детьми.

25 мая в концертном зале «Зарядье» прошло награждение победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 2216 московских школьников. Ребята получили 248 дипломов победителей и 1069 дипломов призеров. Наилучшие результаты столичные учащиеся показали в олимпиадах по экономике (98 дип­ломов), русскому языку (93) и информатике (76).

По решению главы города, победители олимпиады получат полмиллиона рублей, призеры — 300 тысяч рублей, а участники, оставшиеся без призовых мест, — 100 тысяч.