Синод назначил нового председателя Синодального отдела по работе с ВС России

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Синод назначил священника Олег Овчарова новым председателем Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами России. Об этом сообщили в Московском патриархате в пятницу, 27 мая.

— Председателем Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами назначить первого заместителя председателя иерея Олега Овчарова, — говорится в сообщении на сайте Московского патриархата.

До этого в РПЦ заявили, что не получали обращений от канонической церкви Украины, поэтому в ситуации с УПЦ не могут детально комментировать ее решения. Там также добавили, что украинская церковь на данный момент подвергается давлению как со стороны Киева, так и со стороны раскольников, националистов и СМИ Украины.

Украинская православная церковь объявила о своей полной самостоятельности и независимости 27 мая. Помимо этого, Собор УПЦ не согласился с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла касательно проведения спецоперации на Украине и призвал Москву и Киев продолжать переговоры.