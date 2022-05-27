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Пожар произошел в общежитии на Профсоюзной улице в Москве

Егор Провоторов
Происшествия
Пожар произошел в общежитии на Профсоюзной улице в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вечером в пятницу, 27 мая, произошло серьезное возгорание на территории общежития, расположенного на Профсоюзной улице в Москве. Как сообщили «Вечерней Москве» источники в экстренных службах столицы, пожар случился в прачечной общежития.

Сообщается, что в результате инцидента самостоятельно из жилого здания эвакуировались порядка 470 человек. Информации относительно пострадавших из-за происшествия не поступало. Возгорание было ликвидировано подручными средствами, о площади пожара информации на данный момент не поступало.

Также в пятницу, 27 мая, пожар произошел в другом общежитии, расположенном на северо-западе столицы. Отмечается, что на втором этаже здания в одной из комнат произошло открытое возгорание, общая площадь которого составила 30 квадратных метров. Около 100 человек были эвакуированы. Возгорание было ликвидировано столичными спасательными службами.

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