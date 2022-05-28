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Цыганова рассказала о «засланных казачках» на отечественном телевидении

Егор Провоторов
Общество
Цыганова рассказала о «засланных казачках» на отечественном телевидении
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Известная российская певица Вика Цыганова в минувшую пятницу, 27 мая, рассказала о высокой конкуренции на российском телевидении. По словам артистки, она была бы рада выступать на патриотических концертах в телевизионных эфирах, однако это мешают сделать «засланные казачки», которые не хотят уходить на периферию внимания общественности.

По ее мнению, это люди, которых «запускают», чтобы они могли оставаться рядом с «кормушкой». Также исполнительница добавила, что считает себя патриотом своей страны, которая готова ради родины выступать без гонорара, пишет портал «Актуальные новости».

Кроме того, Цыганова высказалась о коллегах, которые отказались поддерживать специальную военную операцию России на Украине. Певица уверена, что таких людей необходимо лишать российского гражданства.

Помимо этого артистка прокомментировала отъезд из России популярной отечественной певицы Аллы Пугачевой и призвала Примадонну больше не возвращаться на родину. Знаменитость связала отъезд коллеги с ее двойным гражданством.

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