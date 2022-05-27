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Виктория Цыганова предложила Алле Пугачевой не возвращаться в Россию

Анастасия Колоскова
Общество
Виктория Цыганова предложила Алле Пугачевой не возвращаться в Россию
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Виктория Цыганова прокомментировала отъезд из России Аллы Пугачевой и призвала Примадонну более не возвращаться на родину.

— Алла Борисовна сказала: «Я уехала отдыхать. До свидания, все». Так и оставайтесь там, сидите. Я и мои зрители, которые были на концерте в День Победы, сказали, что Государственная дума должна принять закон о лишении гражданства России этих людей, — высказалась исполнительница, обосновав свое предложение тем, что у большинства уехавших звезд есть двойное гражданство.

Цыганова также отметила, что Россия богата талантливыми молодыми артистами, которым сложно пробиться на эстраду из-за того, что главные места на сцене занимают другие певцы, пишет «Царьград».

Алла Пугачева и Максим Галкин уже больше двух месяцев живут в Израиле. Российская певица сообщила, что вернется в Россию осенью этого года, когда детям нужно будет идти в школу.

К слову, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 мая назвала недопустимой инициативу о введении на законодательном уровне мер воздействия на звезд, которые выступили против российской спецоперации на Украине. Она призвала не допустить «охоты на ведьм». По словам Матвиенко, российское общество и так осудило деятелей культуры, которые не поддержали действия власти.

Алла Пугачева Виктория Цыганова Россия
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