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Британский политолог испугался ударов России по польской территории

Егор Провоторов
В мире
Британский политолог испугался ударов России по польской территории
Фото: Unsplash

У российских сил имеется возможность наносить удары по линиям снабжения на территории Польши из-за поставок западных вооружений на Украину, заявил в пятницу, 27 мая, в беседе с британской газетой Daily Express политолог, глава Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин.

По мнению специалиста, дальнейшие поставки оружия в зону боевых действий на территории Украины рискуют привести к более масштабному конфликту, нежели есть на сегодняшний день, пишет РИА Новости.

— Есть опасения, что ситуация на Украине перерастет в более крупный конфликт, — высказался Мелвин.

Политолог в интервью британскому изданию поделился мнением, что Москва наращивает усилия, направленные на срыв поставок вооружений и военной технику на территорию Украины.

— Россия может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО. К примеру, по базам в Польше. Это, безусловно, риск, — считает политолог.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому организовать новый международный альянс для противостояния России.

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