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Российские силовики проверят информацию о скрытых европейских счетах Чубайса

Егор Провоторов
Политика
Российские силовики проверят информацию о скрытых европейских счетах Чубайса
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российские силовики намерены проверить информацию о скрытых в европейских банках счетах экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, покинувшего Россию. Представители силовых структур РФ в том числе опрашивают свидетелей из окружения отечественного экс-чиновника.

Как пишет в субботу, 28 мая, ТАСС со ссылкой на собственные источники, сумма иностранной валюты на скрытых европейских счетах Чубайса может достигать нескольких миллиардов долларов. При этом собеседники издания не уточнили, в каких банках могут храниться деньги бывшего главы «Роснано». По данным силовиков, эти средства могли быть получены незаконным путем.

При этом информационное агентство не располагает официальными комментариями российских силовых структур и представителей Чубайса по данному вопросу.

В начале мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет желания и возможностей следить за жизнью экс-руководителя «Роснано».

До этого в СМИ появилась информация, что Чубайс вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой прилетел в Израиль

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