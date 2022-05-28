Итальянский профессор назвал кризис на Украине «войной» НАТО против России

Фото: flickr/nato

Сложившийся на Украине кризис показал, что сейчас в мире идет «война» Североатлантического альянса (НАТО) против России, заявил в пятницу, 27 мая, в эфире итальянского телевидения журналист и профессор истории Анджело Д'Орси.

Специалист подверг критике антироссийские санкции западных государств, назвав их «неправильными и совершенно неэффективными». Итальянский профессор уверен, что страны ЕС станут жертвами подобных действий и «уже ими стали».

Д'Орси также уточнил, что не считает НАТО оборонительным блоком. Он назвал альянс военной организацией, которая ведет себя агрессивно сейчас и вела себя схожим образом с момента ее основания.

Итальянский историк подчеркнул, что этот военный блок неоднократно нарушал международное право и ранее. В качестве примеров он привел ситуации в Югославии, Ираке, Сирии и Ливии, пишет РИА Новости.

Накануне появилась информация, что между Соединенными Штатами, Европой и Украиной наметился раскол в оценках того, какие цели стороны преследуют в этом конфликте и на какие уступки готов пойти Киев ради завершения боевых действий на своей территории.