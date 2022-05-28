Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Итальянский профессор назвал кризис на Украине «войной» НАТО против России

Егор Провоторов
В мире
Итальянский профессор назвал кризис на Украине «войной» НАТО против России
Фото: flickr/nato

Сложившийся на Украине кризис показал, что сейчас в мире идет «война» Североатлантического альянса (НАТО) против России, заявил в пятницу, 27 мая, в эфире итальянского телевидения журналист и профессор истории Анджело Д'Орси.

Специалист подверг критике антироссийские санкции западных государств, назвав их «неправильными и совершенно неэффективными». Итальянский профессор уверен, что страны ЕС станут жертвами подобных действий и «уже ими стали».

Д'Орси также уточнил, что не считает НАТО оборонительным блоком. Он назвал альянс военной организацией, которая ведет себя агрессивно сейчас и вела себя схожим образом с момента ее основания.

Итальянский историк подчеркнул, что этот военный блок неоднократно нарушал международное право и ранее. В качестве примеров он привел ситуации в Югославии, Ираке, Сирии и Ливии, пишет РИА Новости.

Накануне появилась информация, что между Соединенными Штатами, Европой и Украиной наметился раскол в оценках того, какие цели стороны преследуют в этом конфликте и на какие уступки готов пойти Киев ради завершения боевых действий на своей территории.

Украина Россия НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте