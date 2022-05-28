CBS News: Решение Путина продавать газ в ЕС за рубли привело к росту курса этой валюты

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Решение президента России Владимира Путина продавать газ в европейские страны за рубли привело к росту курса национальной валюты этого государства, сообщает в пятницу, 27 мая, телерадиокомпания CBS News.

Обозреватели напомнили, что на экспорте энергоресурсов Москва зарабатывает порядка 20 миллиардов долларов каждый месяц. Они заметили, что многие экспортеры «голубого топлива» из РФ согласились с требованием российской стороны производить оплату за сырье в рублях, что укрепило курс национальной валюты этой страны.

Кроме того, журналисты отметили, что положительно на курсе рубля сказался резкий рост стоимости энергоносителей на фоне спецоперации РФ на Украине. Помимо этого, котировки российской валюты поддержали положительное сальдо российского торгового баланса и эффективные меры отечественного Центробанка, пишет РИА Новости.

Накануне российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что Москва всеми силами будет сохранять имидж надежного заемщика даже после введения ограничений по выплатам госдолга.