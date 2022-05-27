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Силуанов заявил, что Россия будет сохранять имидж надежного заемщика несмотря на ограничения

Георгий Соланович
Общество
Силуанов заявил, что Россия будет сохранять имидж надежного заемщика несмотря на ограничения
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия всеми силами будет сохранять имидж надежного заемщика даже после введения ограничений по выплатам госдолга. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в пятницу, 27 мая.

— Мы сейчас всеми способами будем подтверждать роль надежного заемщика. И даже в этих условиях, когда нам объявляют ограничения по выплате нашего долга, будем давать возможности получить от нас соответствующие купоны по нашим обязательствам с тем, чтобы сохранить имидж нашей страны как надежной страны, с которой можно иметь дело, — передает слова главы Минфина ТАСС.

24 мая в Министерстве финансов США сообщили, что срок действия лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания внешнего долга, не будет продлен. Он уже истек 25 мая в 07:01 по московскому времени.

27 мая в РФ нашли способ платить по госдолгу в рублях без объявления дефолта. В документах всех российских выпусков содержится условие Currency Indemnity, которое дает возможность платить в национальной валюте без оснований для объявления дефолта.

Антон Силуанов Россия выплаты
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