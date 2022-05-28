Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Дождливую погоду пообещали москвичам 28 мая

Егор Провоторов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Дождливую погоду пообещали москвичам 28 мая
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В субботу, 28 мая, столичный регион будет находиться в тылу циклона. Дождь от небольшого до умеренного пройдет в Москве и области при облачной погоде с прояснениями. Геомагнитный фон прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Воздух в городе прогреется лишь до 15 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 17 градусов. Ветер будет дуть западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление к середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба при относительной влажности порядка 60 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— Погода последних майских дней неустойчивая, колебания метеопараметров довольно ощутимые и могут негативно сказываться на самочувствии большинства метеозависимых людей независимо от имеющихся заболеваний, — сообщили синоптики.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителям столичного региона стоит ожидать появления летней погоды уже в это воскресенье, 29 мая. К понедельнику, по его прогнозу, температура воздуха уже поднимется выше 20 градусов.

Москва май Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте