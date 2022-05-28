Дождливую погоду пообещали москвичам 28 мая

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В субботу, 28 мая, столичный регион будет находиться в тылу циклона. Дождь от небольшого до умеренного пройдет в Москве и области при облачной погоде с прояснениями. Геомагнитный фон прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Воздух в городе прогреется лишь до 15 градусов выше нуля, в Подмосковье — до 17 градусов. Ветер будет дуть западный 5-10 метров в секунду с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление к середине дня составит 738 миллиметров ртутного столба при относительной влажности порядка 60 процентов, пишет портал «Метеоновости».

— Погода последних майских дней неустойчивая, колебания метеопараметров довольно ощутимые и могут негативно сказываться на самочувствии большинства метеозависимых людей независимо от имеющихся заболеваний, — сообщили синоптики.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителям столичного региона стоит ожидать появления летней погоды уже в это воскресенье, 29 мая. К понедельнику, по его прогнозу, температура воздуха уже поднимется выше 20 градусов.