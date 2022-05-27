Вильфанд рассказал, когда в Москву придет летнее тепло

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В столице стоит ожидать появления летней погоды уже в это воскресенье, 29 мая. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В субботу еще будут небольшие осадки, а вот в воскресенье и понедельник погода войдет в летний режим. 28 мая еще переменная облачность, но солнце будет, температура днем составит 17–19 градусов, в понедельник — 18–22 градуса, — отметил он.

При этом эксперт добавил, что днем 31 мая и 1 июня столбик термометра будет достигать 25 градусов тепла. По его словам, приход летней погоды начинается в тот момент, когда температура ночью прогнозируется выше 10 градусов тепла, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что 27 мая в городе выпало более половины месячной нормы осадков. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что множество осадков зафиксировано на метеостанции Балчуг — 27 миллиметров дождевой воды, в подмосковных Немчиновке и Михайловском — 27 миллиметров, Горках Ленинских — 25 миллиметров, Дмитрове — 21 миллиметр, Ново-Иерусалиме — 20 миллиметров.

Кроме того, порядка 300 бригад Мосводостока дежурят на столичных улицах в связи с обильными осадками.