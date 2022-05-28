Сын британского парламентария мог участвовать в обстреле российского БТР на Украине

Фото: Минобороны РФ

Британская газета «i» со ссылкой на имеющееся у них видео утверждает, что сын парламентария-консерватора из Великобритании Хелен Грант руководил группой наемников, пытавшейся уничтожить БТР российских сил на севере Украины.

О том, что 30-летний молодой человек отправился на Украину в качестве наемника, стало известно в начале марта, когда он выступил перед журналистами во Львове. Отмечалось, что сын парламентария провел более пяти лет в батальоне спецназа Королевской морской пехоты, пишет РИА Новости.

Обозреватели газеты утверждают, что им удалось верифицировать видеоролик, на которой один из наемников выходит из леса и направляет наплечную противотанковую ракету Matador на стоящий в 100 метрах от него российский бронетранспортер.

Сам Грант, по данным британской прессы, при этом выкрикивает несколько фраз-требований к сослуживцу. При этом на сайте издания размещены лишь отдельные кадры видеозаписи с участием экс-морпеха.

Накануне Генпрокуратура Донецкой народной республики завершила расследование уголовного дела иностранных наемников из Великобритании и Марокко. Обвиняемым может грозить смертная казнь.