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Euractiv: Греция и Кипр выступили против ускоренного принятия Украины в ЕС

Георгий Соланович
В мире
Euractiv: Греция и Кипр выступили против ускоренного принятия Украины в ЕС
Фото: Pixabay

Греция и Кипр поддержали вступление Украины в Евросоюз, однако выступили против ускорения процедуры, сообщает медиаплатформа Euractiv.

— Согласно источникам в МИД Греции, позиция Афин заключается в том, что должны соблюдаться все процедуры, предусмотренные в статье 49 Договора о ЕС... Что касается Кипра... Если все выскажут единогласное одобрение, республика согласится с предложением о предоставлении Украине статуса кандидата. Однако... процесс присоединения будет длительным, — говорится в материале.

Статья 49 Договора о ЕС предусматривает ратификацию всех участников Евросоюза соглашения между страной-заявителем и государствами-членами, передают «Известия».

23 мая глава бюро международной политики канцелярии польского президента Якуб Кумох заявил, что несколько западных стран блокируют предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. По его словам, президент Польши Анджей Дуда выразил намерение лоббировать предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на экономическом форуме в Давосе.

Украина Евросоюз (ЕС) Кипр
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