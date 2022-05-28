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Сергунина: В День защиты детей в Москве пройдет Большой фестиваль школ искусств

Лейла Алиева
Город
Сергунина: В День защиты детей в Москве пройдет Большой фестиваль школ искусств
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

В Международный день защиты детей, 1 июня, в столице пройдет Большой фестиваль школ искусств. Об этом в субботу, 28 мая, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Центральной площадкой фестиваля станет главная сцена «Зарядья». Вместе с юными талантами из московских школ искусств выступят именитые артисты — танцоры и музыканты. Помимо концертной программы, гостей ждут творческие занятия, — рассказала она.

По словам заммэра, на главной сцене с 11:00 до 21:00 выступят биг-бенд Академии джаза под управлением Павла Овчинникова, камерный оркестр Московского государственного колледжа музыкального исполнительства (МГКМИ) имени Ф. Шопена и русский народный оркестр колледжа Московского государственного института музыки (МГИМ) имени А. Г. Шнитке.

Кроме того, премьер Государственного академического Большого театра Владислав Лантратов и артистка балета Мария Александрова выступят с коллективами Московского хореографического училища при театре танца «Гжель».

На большом лугу, где расположена одна из видовых площадок парка с панорамой Кремля, пройдут пленэр и художественные мастер-классы преподавателей московских творческих школ и колледжей. Знаменитые во всем мире классические произведения будут звучать и у медиацентра, а музыканты из школ искусств будут исполнять их, подхватывая мелодии друг за другом.

На площади перед подземным музеем парка «Зарядье» с 11:00 до 18:30 пройдут познавательные мастер-классы, спектакли, хореографический концерт и балет. Еще в рамках фестиваля в медиацентре с 10:00 до 22:00 пройдет выставка учащихся и педагогов школ искусств, которые подготовили для нее уникальные и интересные поделки.

Также 22 июня в Москве состоится общественно-патриотическая акция «Москва. Белорусский вокзал. 22 июня 1941 года».

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