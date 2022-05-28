Сбербанк понизит ставки по потребительским кредитам и ипотеке

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Сбербанк с 28 мая понизит ставки по потребительским кредитам на два процентных пункта, а с 30 числа уменьшит ставки по ипотеке до 3,3 процентного пункта в зависимости от программы. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации в субботу, 28 мая.

— С 28 мая Сбербанк снижает процентные ставки по потребительским кредитам, с 30 мая — по ипотеке для всех категорий клиентов. Снижение ставок по потребкредитам составило два процентных пункта, в целом за май ставки снизились уже на четыре процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту составляет 15,9 процентов годовых, — говорится в сообщении.

По ипотеке, в зависимости от программы жилищного кредитования, снижение может составить до 3,3 процентных пунктов. Общее снижение ипотечной ставки в мае составило более пяти процентных пунктов, ставка по базовым ипотечным программам на покупку жилья начнется от 10,9 процента годовых.

Кроме того, Сбербанк понизил и ставки по сберегательным продуктам — до 9,5 процента, отмечается на сайте кредитной организации.

26 мая экономист Александр Разуваев в беседе с «Вечерней Москвой» спрогнозировал снижение ключевой ставки до 8,5 процента до конца года.