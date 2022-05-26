Экономист Разуваев спрогнозировал снижение ключевой ставки до 8,5 процента до конца года

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Многие аналитики предполагали, что ключевая ставка будет понижена до 12 процентов, однако Банк России (ЦБ РФ) решил снизить ставку сразу до 11 процентов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал экономист Александр Разуваев.

— Я сам вообще ожидал, что снизят до 10 процентов. Думаю, в конце года ключевая ставка будет девять или даже восемь с половиной, — заявил он.

По словам собеседника «ВМ», после снижения ключевой ставки люди будут чаще брать кредиты. Однако, по прогнозам Разуваева, 10 июня ЦБ снизит ключевую ставку до 10 процентов.

Подробнее о том, чего стоит ожидать после снижения ключевой ставки, — в материале «Вечерней Москвы».

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что России необходимо возвращаться к равновесному курсу рубля, который был ранее. По его словам, реально эффективный курс рубля на 40 процентов крепче, чем в среднем за последние пять лет.

Снижение ключевой ставки Центробанка до 11 процентов должно «зажать» инфляцию, стабилизировать курс рубля, а также помочь российскому бизнесу. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.