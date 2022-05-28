Лукашенко: На границе Белоруссии складывается напряженная обстановка

Фото: Администрация президента РФ

На границе Белоруссии складывается напряженная военно-политическая обстановка, сообщил президент республики Александр Лукашенко в субботу, 28 мая.

— В наше непростое время, как и восемь десятилетий назад, у рубежей Отечества складывается напряженная военно-политическая обстановка, — заявил Лукашенко.

Он также поздравил сотрудников и ветеранов пограничной службы республики и отметил, что Белоруссия сегодня стоит перед большими вызовами. В этом ключе президент призвал пограничников быть сильными и мужественными, так как именно они первые встают на пути любой угрозы.

Лукашенко выразил уверенность, что страна во что бы то ни стало защитит свои границы и суверенитет, передает РИА Новости.

До этого министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск обеспокоен полетами разведывательной авиации НАТО у своих границ. По его словам, республика вырабатывает «комплекс мер, чтобы не допустить перехода в горячую фазу этого напряжения, которое сложилось вокруг ее границ».

Хренин также подчеркнул, что большинство участников европейских маневров НАТО, в том числе учений «Защитники Европы — 2022», — это военные США.