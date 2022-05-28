СМИ: ВС РФ применили систему ТОС-2 «Тосочка» на харьковском направлении

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Вооруженные силы России в ходе военной спецоперации на территории Украины применили тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка». Об этом в субботу, 28 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

— Системы ТОС-2 были применены на харьковском направлении, — сказал источник.

Однако представители агентства уточнили, что они не располагают подтверждением информации об использовании подобного вооружения. При этом источник ТАСС отметил, что в ходе военной спецоперации национальная армия не использует многие военные новинки.

Напомним, что в конце марта Минобороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлено боевое применение российской тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» в Донбассе. На кадрах видно, как стоящий на открытой местности «Солнцепек» производит залп в сторону противника.

Кроме того, 26 мая российские системы ПВО сбили один ударный вертолет Ми-24 и военно-транспортный самолет Украины. Объекты были уничтожены над поселком Гусаровка под Харьковом и в районе Кремидовки под Одессой.

Также в военном ведомстве сообщили о ликвидации 13 беспилотников ВСУ, среди которых были два реактивных Ту-143 «Рейс», произведенных в Советском Союзе.