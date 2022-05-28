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Последняя промывка дорог с шампунем пройдет в Москве в субботу

Георгий Соланович
Город
Последняя промывка дорог с шампунем пройдет в Москве в субботу
Фото: mos.ru

В субботу, 28 мая, в Москве пройдет четвертая и последняя в 2022 году промывка дорог с шампунем. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве города Петр Бирюков.

— Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем. Он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой, — пояснил заммэра.

По его словам, работы начнутся в 13:30. Специальная техника промоет все дорожные покрытия, парковки, тротуары и дворовые территории. После этого будет проведена обычная мойка водой. В недоступных для машин местах специалисты будут работать вручную.

Бирюков подчеркнул, что специальное моющее средство, которое используют при промывке дорог, совершенно безопасно.

Третья в 2022 году промывка дорог с шампунем прошла в столице в субботу, 30 апреля. Мероприятия по очищению улиц начались в 13:00. Промывка помогает удалить с дорожного покрытия мазутные пятна и другие загрязнения, которые обычно не смываются обычной водой.

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