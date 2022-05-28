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Владимир Ефимов: Москвичи стали чаще совершать покупки онлайн

Араз Салехов
Город
Владимир Ефимов: Москвичи стали чаще совершать покупки онлайн
Фото: Пресс-служба

В столице отмечается рост объема покупок, совершенных онлайн в марте этого года, на два процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— По данным банковской статистики, онлайн-расходы москвичей на электронику в марте 2022 года выросли в 2,2 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а в офлайн-магазинах — сократились на два процента, — отметил он.

При этом заммэра уточнил, что горожане стали чаще совершать платежи через интернет за бытовые услуги и ремонт техники: рост объема составил 90 процентов. Кроме того, жители столицы увеличили онлайн-траты на гостиницы и туруслуги — 47 процентов, на продукты — 41 процент.

Однако Ефимов добавил, что интерес к офлайн-магазинам в вышеуказанных направлениях значительно снизился. Так, к магазинам бытовых услуг и ремонта техники интерес снизился на 25 процентов, офлайн-траты на гостиницы и туруслуги — на 37 процентов, на продукты — на 2 процента, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, стало известно, что столичные компании произвели почти 71 тысячу тонн мясных изделий за первые три месяца 2022 года. В общей сложности предприятия города предоставили товар на сумму 27,5 миллиарда рублей.

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