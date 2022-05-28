Экономисты ИНП РАН обозначили равновесный курс рубля на рынке

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Экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали равновесный курс национальной валюты на уровне 60–65 рублей за доллар. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил РБК.

Экономисты пояснили, что баланс валютного курса должен определяться тремя факторами: дефицитом бюджета, оттоком капитала и уровнем торгового баланса.

По их мнению, до введения западных санкций курс был занижен по причине действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния из нефтегазовых доходов.

— В этой связи некоторое недоумение вызывают тезисы об искусственном характере текущего курса рубля. Скорее, в период 2018–2021 годов курс был искусственно занижен за счет действия бюджетного правила, — цитирует экспертов РБК.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в свою очередь рассказал, что в мировой экономике в рамках кризиса наиболее надежной валютой останется доллар, а средством сбережения — золото.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали о том, чего ждать от курса доллара и евро в ближайшие недели.