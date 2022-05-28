Реверсивную полосу уберут на Шереметьевской улице

Фото: protaksi.ru

Россия, Москва, Шереметьевская улица Карта всех событий

На Шереметьевской улице уберут реверсивную полосу и организуют обычное двустороннее движение с выделенкой для общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 28 мая.

— Дорожные рабочие уже обновляют разметку, в ближайшее время для водителей установят новые знаки... Отмена реверсивного движения сделает дорогу безопаснее... Из-за невнимательности водителей к сигналам реверсивных светофоров на Шереметьевской улице часто происходили серьезные аварии, — отметили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Положительный эффект от нововведений почувствуют жители районов Марфино, Бутырский, Останкинский и Марьина Роща, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в дептрансе сообщили, что с 28 мая будет изменена схема движения на пересечении проспекта Генерала Дорохова и улицы Рябиновой.

Так, будут отменены левые повороты с проспекта Генерала Дорохова на улицу Рябиновую для всех. Движение по участку сможет осуществлять только городской транспорт.