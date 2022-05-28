Медведев призвал перестать «миндальничать» с иноагентами

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В России необходимо ужесточить ответственность для иностранных агентов. Об этом в субботу, 28 мая, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Если они (иноагенты — прим. «ВМ») ведут деятельность, направленную против страны в столь сложный период, и получают за это деньги от наших врагов, ответ должен быть быстрым и жестким. Хватит миндальничать, особенно в период специальной военной операции и беспредельных антироссийских санкций, — отметил он.

По его словам, на законодательном уровне следует ввести более точную классификацию и более строгую ответственность для иностранных агентов. Подобный законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму, написал в заключение Медведев в своем Telegram-канале.

Помимо этого, чиновник заявил, что термин «импортозамещение» в российском контексте звучит унизительно. По его словам, взамен такого термина можно ввести другой — технологический суверенитет.

Напомним, что в Госдуме подготовили законопроект, обобщающий нормы законодательства об иностранных агентах. Теперь иностранным агентам предлагается запретить производить информационную продукцию для детей и подростков в России.