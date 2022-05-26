Медведев назвал термин «импортозамещение» унизительным для России

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Термин «импортозамещение» в российском контексте звучит унизительно. Такое мнение высказал в четверг, 26 мая, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

— Действительно, термин не самый удачный... немножко унизительный для нас. Это тоже все ощущают, особенно когда речь идет о каком-то барахле. Ладно, когда речь идет о высоких технологиях, — заявил он.

По словам Медведева, взамен такого унизительного термина можно ввести другой — технологический суверенитет. Об этом зампред заявил на заседании партийного форума «Предпринимательство в новой экономической реальности», передает РИА Новости.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает наносимый санкциями Запада удар. По его словам, на сегодняшний день ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания.

Мэр Москвы Сергей Собянин 19 апреля в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций заявил, что программы импортозамещения в российских регионах будут скорректированы.