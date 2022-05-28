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Порошенко второй раз за сутки попытался покинуть Украину

Араз Салехов
В мире
Порошенко второй раз за сутки попытался покинуть Украину
Фото: president.gov.ua

Экс-президент Украины Петр Порошенко второй раз пытается выехать с Украины в том же пункте пропуска. Об этом в субботу, 28 мая, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

— По информации источников «Страны», экс-президент Петр Порошенко предпринял сегодня второй раз попытку выехать с Украины, причем в том же пункте пропуска — «Рава-Русская», — говорится в сообщении.

При этом источник добавил, что бывший политик пытался выехать на встречную полосу, чтобы обогнуть очередь, однако его остановил патруль, цитирует сообщение РИА Новости.

Напомним, что ночью 28 мая экс-президент Украины совершил попытку выехать с территории государства в Польшу. Согласно предоставленной информации, бывший украинский лидер в настоящее время находится в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни. Пограничники подчеркнули, что Порошенко пытался покинуть Украину на личном автомобиле марки Range Rover.

При этом украинские пограничники не пропустили Порошенко в Литву. Он планировал принять участие в Парламентской ассамблее Североатлантического альянса (НАТО).

Украина Польша Петр Порошенко
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