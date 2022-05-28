На ряде улиц Москвы восстановили движение после забега «Бегущие сердца»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Движение транспорта на ряде улиц Москвы восстановили после проведения забега «Бегущие сердца». Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в субботу, 28 мая.

— Восстановлено движение: по Москворецкой набережной, по Китайгородскому проезду, по Кремлевской набережной, по Устьинской набережной, по Подгорской набережной, по Садовнической набережной, по Садовническому проезду, по Большому Устьинскому мосту, — говорится в сообщении.

Кроме того, теперь автомобили снова могут проехать по улицам Садовническая, Балчуг, по Чугунному мосту и Лубочному переулку.

До этого сообщалось, что на участке Ленинградского шоссе с 28 мая будет ограничено движение из-за строительных работ. Так, в районе владения 136б ограничат движение в период с 28 мая по 1 июля круглосуточно, а в сторону центра — с 30 июля по 9 августа.

Также стало известно, что с 28 мая по 5 декабря будет ограничено движение на участке третьего транспортного кольца (ТТК). Так, движение на участке ТТК от дома 27 по Киевской улице до дома 30 по Кутузовскому проспекту будет ограничено с 28 мая по 5 декабря круглосуточно, боковые съезды — до 27 августа.