«Единство сохраняется»: В РПЦ рассказали о работе украинской и русской церквей

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Единство между русской и украинской церквями сохраняется. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил митрополит Волоколамский Иларион.

— Вчерашними решениями Украинская православная церковь (УПЦ) еще раз засвидетельствовала, что она является полностью самоуправляемой, что ее церковный центр находится не в Москве, а в Киеве, она не зависит от Москвы ни административно, ни финансово, ни в каких-либо еще отношениях. Единство между Русской и Украинской церковью сохраняется, — отметил он.

При этом митрополит отметил, что Русская православная церковь (РПЦ) продолжит укреплять это единство, несмотря на попытки враждебных сил, желающих уничтожить УПЦ, цитирует сообщение «Известия».

Напомним, что Украинская православная церковь объявила о своей полной самостоятельности и независимости. Помимо этого, Собор УПЦ не поддержал позицию патриарха Московского и всея Руси Кирилла касательно проведения спецоперации на Украине и призвал Москву и Киев продолжать переговоры.

При этом в РЦП не получали обращений от канонической церкви Украины касательно отделения.