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Почти три тысячи тонн металла вывезут из Мариуполя в Ростов-на-Дону

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Почти три тысячи тонн металла вывезут из Мариуполя в Ростов-на-Дону
Фото: shutterstock

В освобожденный порт Мариуполя прибыло первое судно. Оно перевезет груз металла в Ростов-на-Дону. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил представитель администрации порта.

— В порт зашло судно МР-3 типа «Славутич», оно загрузит 2,7 тысячи тонн металла, — сказал он.

Отмечается, что в воскресенье, 29 мая, будет завершена погрузка. В понедельник, 30 мая, судно отправится обратно в Ростов-на-Дону, передает ТАСС.

24 мая Минобороны России сообщило, что специалисты Черноморского флота и инженерных войск полностью разминировали порт в Мариуполе. Всего в ходе работ было обследовано 134 сооружения. Обнаружили и обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения.

В этот же день глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил об открытии гуманитарного коридора в направлении Черного моря из порта. По нему город должны были покинуть запертые там суда иностранных государств.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что порт Мариуполя успешно покинули пять иностранных судов.

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