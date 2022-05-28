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Около 140 тысяч водных растений будет высажено на благоустроенных прудах столицы

Александр Афонин
Город
Около 140 тысяч водных растений будет высажено на благоустроенных прудах столицы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Специалисты высадят около 140 тысяч водных растений на благоустроенных прудах столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в субботу, 28 мая.

— Высаживаем распространенные в средних широтах России водные растения и краснокнижные. Например, виды ириса обыкновенного, болотного и желтого, сусак зонтичный, рогоз узколистный, тростник, камыш и кувшинки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь биоплато составит 7,3 тысячи квадратных метров.

Высаженные растения помогут предотвратить «цветение» воды и послужит укрытием для рыб, а также местом гнездования для водоплавающих птиц.

Зоны биоплато будут отгорожены от акватории прудов габионами. Процедура необходима для предотвращения попадания грунта в воду, передает Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в городе откроется 13 новых зон отдыха у воды. Таким образом, в столице появится 139 мест отдыха у водоемов. Они расположатся во всех административных округах Москвы.

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