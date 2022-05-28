Путин утвердил соглашение о двойном гражданстве с Южной Осетией

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Южной Осетией о двойном гражданстве. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Соглашением предусматривается, что граждане одной стороны вправе без отказа от имеющегося у них гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны, — говорится в сообщении.

Отмечается, что закон упрощает процедуру получения гражданства России для граждан Южной Осетии.

Таким образом, подать заявление на получение российского паспорта может любой совершеннолетний дееспособный гражданин Южной Осетии. Для детей до 14 лет процедура будет проходить автоматически, если родители ранее получили российское гражданство. После 14 лет необходимо согласие ребенка.

Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

13 мая стало известно, что референдум по вопросу вхождения Южной Осетии в состав России состоится 17 июля. Он будет проходить в рамках вопроса «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».