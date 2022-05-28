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Дочь Заворотнюк впервые поделилась подробностями о здоровье матери

Александр Афонин
Общество
Дочь Заворотнюк впервые поделилась подробностями о здоровье матери
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала поклонникам о здоровье своей мамы. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже несколько лет ведет борьбу со злокачественной опухолью мозга и на данный момент проходит лечение.

— Потихонечку. Она на серьезном лечении, — сказала она.

Сама Анастасия Заворотнюк не сообщает о своем здоровье, передает Пятый канал.

До этого подруга актрисы Виктория Пьер-Мари рассказала о состоянии Заворотнюк. По ее словам, звезда каждый день буквально борется за жизнь. Пропажу актрисы Пьер-Мари объяснила нежеланием получить негативные слова в своей адрес.

В конце января дочь Анастасии Заворотнюк опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что у актрисы обнаружились проблемы с речью.

В апреле 2021 года врач, наблюдавший за болезнью Заворотнюк, рассказал, что она проходила экспериментальную иммунную терапию в Институте онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге. Там взяли ее раковые клетки, «обучили» против них специальные Т-лимфоциты, и затем ввели их в организм пациентки, чтобы они атаковали опухоль.

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