Посол России заявил, что оскверненный памятник в Вене привели в порядок

Фото: МИД РФ

Со стены рядом с советским памятником в Вене убрали неонацистский символ после демарша российского посольства. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

— Демарши посольства России сработали — за памятником советскому воину-освободителю на Шварценбергплатц убрали символику националистического батальона «Азов». И полицейский патруль на месте, — сказал он.

Накануне посол сообщил, что неизвестные покрасили стену, стоящую позади памятника советским воинам в Вене, в цвета украинского флага. Позже на ней появилась символика нацбатальона «Азов». В связи с этим посольство России направило обращение в МИД Австрии, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Карл Нехаммер по телефону обсудили ситуацию на Украине в контексте спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер указал «на саботаж Киевом переговорного процесса представителей России и Украины» и обменялся с Нехаммером мнениями по вопросу продовольственной безопасности.