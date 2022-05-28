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Сенатор Цеков предупредил об ответе в случае удара поставляемыми Киеву ракетами по России

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Сенатор Цеков предупредил об ответе в случае удара поставляемыми Киеву ракетами по России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия даст адекватный ответ в том случае, если ракеты дальнего действия, поставляемые Соединенными Штатами на Украину, достигнут российских городов. Об этом в субботу, 28 мая, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

— Если эти ракеты могут достигать российские города, это может привести к адекватному ответу (со стороны — прим. «ВМ») России, — отметил он.

При этом чиновник добавил, что поставки западного вооружения на Украину ведут к эскалации и продолжению кризиса. По его словам, от действий американских властей больше всего страдают жители Европы, сообщает РИА Новости.

В субботу, 28 мая, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва рассчитывает на торжество здравого смысла в вопросе предполагаемых поставок дальнобойных ракетных вооружений на Украину.

Напомним, что американские власти собираются передать Киеву ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и M270 MLRS, оснащенные управляемыми ракетами M31 GMLRS.

При этом некоторые представители Белого Дома считают, что поставки подобного вооружения могут привести к масштабной эскалации, поскольку Вооруженные силы Украины получат возможность наносить удары по территории России.

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