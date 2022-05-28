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«Оренбург» обыграл «Уфу» в ответном стыковом матче и вернулся в РПЛ

Александр Афонин
Спорт
«Оренбург» обыграл «Уфу» в ответном стыковом матче и вернулся в РПЛ
Фото: twitter.com/fcorenburg

Футбольный клуб «Оренбург» обыграл «Уфу» в ответном стыковом матче за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ). Победа вернула команду в высший дивизион.

«Оренбург» сыграл в гостях. Матч окончился со счетом 2:1.

У хозяев отличился на 44-й минуте Юрий Журавлев. В составе «Оренбурга» голы забили Джоэль Фамейе на 13-й минуте и Андрей Малых на четвертой минуте дополнительного времени второго тайма.

В этом сезоне «Уфа» заняла 14-е место, а «Оренбург» стал третьим в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

15 мая московский футбольный клуб «Торпедо» одержал победу над красноярским «Енисеем» в матче 37-го тура Футбольной национальной лиги. Это обеспечило досрочный выход команды в Российскую премьер-лигу.

21 мая футбольный клуб «Сочи» в рамках последнего тура Российской премьер лиги обыграл столичное «Динамо» и взял серебро первенства. Встреча в Москве завершилась со счетом 1:5 в пользу гостей. Все голы были забиты игроками «Сочи»: и в свои, и в чужие ворота мяч отправил Кристиан Нобоа, хет-трик оформил Матео Кассьерра, также голом отметился Артур Юсупов.

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