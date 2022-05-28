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Астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых живут дольше всех

Александр Афонин
Общество
Астрологи назвали пять знаков зодиака, представители которых живут дольше всех
Фото: pixabay.com

По мнению астрологов, дата рождения во многом определяет дальнейшую судьбу человека. По знаку зодиака можно определить, как сложится жизнь человека. Специалисты, изучающие влияние звезд на людей, составили топ-5 знаков зодиака, представители которых, как правило, живут дольше всех.

Топ открывают Тельцы. Представителям этого знака зодиака суждено прожить спокойную и счастливую жизнь. Как правило, они редко болеют и обращаются за медицинской помощью.

Следом идут Раки. Представители этого знака всю жизнь следуют здоровому образу жизни, и поэтому у них все складывается очень благополучно. Как правило, Раки доживают до глубокой старости.

Хотя Водолеи ярые противники медицины, их запас энергии позволяет с легкостью освобождаться от любых недугов и сохранять позитивный настрой. Именно он и помогает им дожить до глубокой старости.

Львы считаются самыми сильными, и какую-либо преграду они пройдут, даже не заметив. Их умение взять себя в руки помогает преодолеть любые недуги и пополнить число долгожителей.

Рыбам звезды сулят долгую и насыщенную жизнь. Они обладают колоссальным запасом энергии, который помогает не опускать руки в трудные моменты. Однако представители этого знака зодиака смогут дожить до глубокой старости только вместе со второй половинкой, передает Пятый канал.

Астролог Андрей Харрис рассказал, что в первый месяц лета три представителя зодиакального круга получат большой шанс на положительные изменения в личной жизни. На их судьбу окажет влияние планета Венера.

долгожители Старость Астрология
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