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Кадыров сообщил о взятии Северодонецка в ЛНР под российский контроль

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров сообщил о взятии Северодонецка в ЛНР под российский контроль
Фото: vk/ramzan

Город Северодонецк в Луганской народной республике (ЛНР) взят под контроль российских военнослужащих. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

— Северодонецк находится под нашим полным контролем. Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает, — сказал он.

Кадыров добавил, что операция проходила под руководством помощника главы Чеченской республики по силовому блоку Апты Алаудинова совместно с силами Минобороны России и народной милиции ЛНР.

Изначально освобождение города планировалось осуществить за неделю. Позже срок сократили до трех дней. Однако вооруженные силы провели операцию за три часа, отметил глава республики в своем Telegram-канале.

До этого Кадыров заявил, что ВС России зашли в город Лисичанск ЛНР. Он отметил, что украинские боевики несут потери, у них паника.

17 мая помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что группа из 15–16 тысяч военных из состава сил ВСУ попала в «котел» в районе Северодонецка и Лисичанска. Он предположил, что командиры приказали украинским бойцам не отступать.

Украина Рамзан Кадыров ЛНР
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