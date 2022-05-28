Астрологи назвали самых нудных знаков зодиака

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Астрологи считают, что человек не наследует характер от родителей. Его личность формируется под влиянием звезд, под которыми довелось родиться. И так выходит, что звезды способны сделать из своего подопечного очень скучного и нудного человека.

Козероги с детства относятся ко всему очень серьезно. Если родители вовремя не примутся за воспитание ребенка и не вытащат его из кокона, то он вырастет настоящим занудой. Козероги не умеют с оптимизмом смотреть в будущее, часто паникуют и становятся чрезмерно эмоциональными. Постоянное нытье из-за неудач доводит близких до желания прекратить общение с занудой. Поставить на место Козерога почти невозможно.

Девы умеют упорно и методично трепать нервы окружающим. Они становятся вспыльчивыми из-за любых мелочей, а их положительные качества, такие как аккуратность и чистоплотность, становятся маниакальными. Девы готовы часами читать нравоучения тем, кто попался им на глаза в неряшливом виде. Отбиться от неуместных наставлений удастся с трудом.

Раки испытывают особую тягу к страданиям и часто пребывают в плохом настроении. В этот момент с ними лучше не общаться и избегать даже самых безобидных тем. Любое неосторожное слово может превратить собеседника в настоящего врага. Раки моментально начинают планировать, как отомстить, но редко воплощают намерения в реальность.

Избыток самомнения и железного упрямства Львов превратится в настоящее испытание для их близких. Представители этого знака любят поболтать, при этом беседы готовы вести только о себе. Но исключительно для собственной выгоды Львы умеют совершенно преображаться, передает портал Life.

Ранимые и чувствительные Рыбы способны впасть в депрессию из-за любой мелочи. Плохое настроение, безысходность и пессимизм они выплескивают на окружающих. Рыбы не способны проявить силу воли и взять себя в руки, хотя по характеру незлобивы и отзывчивы. Даже в благополучные периоды жизни они найдут повод для расстройства — ведь они закончатся и все опять будет плохо.

Астрологи назвали три знака зодиака, которые не умеют любить других людей. На первом месте оказались Козероги. Представители этого знака зодиака считаются холодными и осторожными в общении с людьми.