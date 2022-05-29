ФК «Реал» победил «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

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Мадридский футбольный клуб «Реал» победил английскую команду «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 и завоевал 14-й трофей турнира в своей истории.

Единственный мяч в игре забил Винисиус Жуниор на 59-й минуте.

Начало матча было отложено на 37 минут из-за беспорядков около стадиона.

Финал Лиги чемпионов состоялся в пригороде Парижа Сен Дени. Изначально финал Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург, но в связи с обострением ситуации на Украине Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отобрать у российского города право на проведение матча.

22 мая футбольный клуб «Манчестер Сити» второй раз подряд и восьмой раз в истории стал победителем чемпионата Англии (АПЛ). «Горожане» одержали домашнюю победу над «Астон Виллой» в матче заключительного, 38-го тура АПЛ со счетом 3:2.