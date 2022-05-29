Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

ФК «Реал» победил «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

Юлия Курганова
Спорт
ФК «Реал» победил «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов
Фото: vk.com/realmadrid_news

Мадридский футбольный клуб «Реал» победил английскую команду «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 и завоевал 14-й трофей турнира в своей истории.

Единственный мяч в игре забил Винисиус Жуниор на 59-й минуте.

Начало матча было отложено на 37 минут из-за беспорядков около стадиона.

Финал Лиги чемпионов состоялся в пригороде Парижа Сен Дени. Изначально финал Лиги чемпионов должен был принять Санкт-Петербург, но в связи с обострением ситуации на Украине Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отобрать у российского города право на проведение матча.

22 мая футбольный клуб «Манчестер Сити» второй раз подряд и восьмой раз в истории стал победителем чемпионата Англии (АПЛ). «Горожане» одержали домашнюю победу над «Астон Виллой» в матче заключительного, 38-го тура АПЛ со счетом 3:2.

Футбол ФК «Ливерпуль» финал
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте