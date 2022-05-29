Путин подписал закон, обязывающий туроператоров формировать электронную путевку

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает туроператоров формировать электронную путевку и размещать сведения о ней в специализированной системе. Документ размещен в субботу, 28 мая, на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в федеральный закон об основах туристской деятельности в России. Туроператоры будут обязаны вносить данные о бронировании и оплате турпродукта в информационную систему «Электронная путевка».

Также с туроператора будет взиматься плата за размещение электронной путевки в системе и будет предусмотрена административная ответственность за реализацию туристского продукта без формирования электронной путевки.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года, но некоторые его положения начнут применяться в 2023 году.

Роспотребнадзор назвал самый важный документ для туриста. Эксперты отметили, что в мире продолжается пандемия коронавируса, поэтому стоит принять дополнительные меры для собственной безопасности.