Неизвестные похитили из квартиры в Москве более 5,5 миллиона рублей

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Россия, Москва, Волгоградский проспект Карта всех событий

Четверо неизвестных совершили разбойное нападение на квартиру в одном из домов на Волгоградском проспекте в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России.

Полицейские установили, что в четверг, 26 мая, в 00:10 в квартиру, позвонив, вошли четверо неизвестных. Угрожая хозяину предметами, похожими на ножи, они прошли в комнату, откуда открыто похитили 5 миллионов рублей и 6,9 тысячи долларов. Материальный ущерб составил около 5 миллионов 637 тысяч 440 рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой».

26 мая сообщалось, что неизвестный вынес из ломбарда украшения стоимостью более миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».