СК завершил расследование в отношении отца сестер Хачатурян

Фото: Следственный комитет РФ по Москве

Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела о сексуальном насилии и побоях в отношении Михаила Хачатуряна, которого убили дочери. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что СК ужесточил ему обвинение и добавил распространение порнографии с участием дочерей.

— В окончательной редакции предъявлено обвинение защитникам Михаила Хачатуряна в рамках уголовного дела о сексуальном насилии над дочерьми и побоях. В ходе расследования также был установлен факт распространения обвиняемым порнографического материала с участием его дочерей, о чем были официально уведомлены его адвокаты, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что адвокаты сестер Хачатурян с материалами дела уже ознакомились. После того, как защита обвиняемого ознакомится с делом, его передадут в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения. Потом дело направят для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы.

Дело сестер Хачатурян

В 2018 году в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна. По обвинению в убийстве были задержаны его дочери Крестина, Мария и Ангелина. Мотивом преступления, полагают следователи, стала неприязнь, которая была спровоцирована отцом девушек. На протяжении долгого времени он причинял им физические и психические страдания. Следствие в отношении трех сестер было завершено 14 июня. СК посчитал их виновными в убийстве отца. Двум старшим из них грозит до 20 лет лишения свободы, а младшей — до 10 лет. Адвокаты подозреваемых настаивают на том, что действия сестер были необходимой самообороной.

3 сентября 2021 года стало известно, что убитого дочерьми Михаила Хачатуряна признали педофилом. Сестры официально признаны потерпевшими по делу о насилии со стороны своего отца. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Истязание», «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера».