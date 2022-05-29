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«Репутация акулы»: экс-ведущая «Вестей» рассказала о работе со Скабеевой

Юлия Курганова
Общество
«Репутация акулы»: экс-ведущая «Вестей» рассказала о работе со Скабеевой
Фото: Скриншот с видео на Youtube-канале Ольги Скабеевой

Сейчас Ольга Скабеева одна из главных звезд российского телевидения. Она может похвастаться популярностью своей передачи «60 минут». А начинала журналистка как простой корреспондент на ГТРК «Санкт-Петербург».

Воспоминаниями о работе со Скабеевой на канале «Россия 1» поделилась Фарида Курбангалеева. По словам бывшей ведущей «Вестей», та еще в статусе стажера показала себя бойким журналистом.

— Ее отправили снимать репортаж с московских улиц. Она очень хорошо справилась с этой задачей. Помню, что ее хвалили на планерке. Говорили: «Какой прекрасный новый корреспондент пришел. Какой чудесный сюжет, — рассказала она.

Скабеева особенно отличилась во время громкого дела вокруг скандальной панк-группы Pussy Riot.

— Она себя зарекомендовала такой, какой была на процессе Pussy Riot, когда их судили. Ольга очень активно освещала и, наверное, не без ее помощи получилось то, что получилось. Вот тогда у нее возникла репутация акулы, которая посадит и загрызет, — отметила Курбангалеева в YouTube-шоу «И грянул Грэм».

В апреле сообщалось, что задержанные в Москве неонацисты, готовившие покушение на журналиста Владимира Соловьева, обсуждали и возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора этого агентства, а также телеканал RT Маргариты Симоньян, телеведущей Ольги Скабеевой других журналистов.

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