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Политика Североатлантического альянса (НАТО) по расширению на восток привела к проведению российской спецоперации на Украине. Об этом в воскресенье, 29 мая, заявил старший полковник Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Чжоу Бо в колонке для South China Morning Post.

— Конфликт на Украине разразился из-за того, что НАТО проигнорировала предостережения России и продолжила расширяться, — сказал он.

В своей авторской колонке офицер отметил, что если продолжится эскалация международного напряжения, то может произойти военный конфликт с применением ядерного оружия.

По словам полковника, альянс должен взять на себя обязательство при отказе от нанесения ядерного удара по России. Помимо этого, НАТО следует прекратить политику расширения на восток, в случае если Москва откажется первая нанести ядерный удар, передает РИА Новости.

До этого бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт в Донбассе привели к началу спецоперации в регионе. Политик отметил, что оказать влияние на украинского лидера мог бы президент Соединенных Штатов Джо Байден.