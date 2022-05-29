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В Китае объяснили, как политика НАТО привела к конфликту на Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Китае объяснили, как политика НАТО привела к конфликту на Украине
Фото: depositphotos

Политика Североатлантического альянса (НАТО) по расширению на восток привела к проведению российской спецоперации на Украине. Об этом в воскресенье, 29 мая, заявил старший полковник Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в отставке Чжоу Бо в колонке для South China Morning Post.

— Конфликт на Украине разразился из-за того, что НАТО проигнорировала предостережения России и продолжила расширяться, — сказал он.

В своей авторской колонке офицер отметил, что если продолжится эскалация международного напряжения, то может произойти военный конфликт с применением ядерного оружия.

По словам полковника, альянс должен взять на себя обязательство при отказе от нанесения ядерного удара по России. Помимо этого, НАТО следует прекратить политику расширения на восток, в случае если Москва откажется первая нанести ядерный удар, передает РИА Новости.

До этого бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт в Донбассе привели к началу спецоперации в регионе. Политик отметил, что оказать влияние на украинского лидера мог бы президент Соединенных Штатов Джо Байден.

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