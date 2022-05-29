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Москвичам рассказали, как в столице готовят тренеров для волонтеров

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, как в столице готовят тренеров для волонтеров
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В мае завершится двухнедельный тренинг «Обучай», где волонтеры могли научиться тренерским навыкам. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Тренинг «Обучай» проводится специально для тех, кто хочет развить в себе тренерские навыки, проводить занятия по подготовке волонтеров, обмениваться знаниями и опытом, что крайне важно для Москвы, в которой уже более 767 тысяч добровольных помощников, — сказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Занятия проходили в онлайн- и офлайн-формате. Они были посвящены различным тематикам. Например, участники узнали о сценарном мышлении, игровой технике, визуализации интерактивных занятий и многое другое.

Всего приняло участие 50 человек. Отбор проходил на основании уже имеющегося опыта добровольческой деятельности, передает официальный сайт мэра Москвы.

25 мая представитель Мосгордумы в верхней палате парламента Инна Святенко сообщила, что цифровые сервисы для волонтеров помогут в развитии московских добровольческих инициатив. По ее словам, онлайн-платформа «Мосволонтер» стала полноценным инструментом для каждого желающего внести свой вклад в жизнь общества.

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