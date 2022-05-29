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День пограничника прошел в филиале Музея Победы

Александр Афонин
Город
День пограничника прошел в филиале Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Россия, Москва, Западный административный округ, район Дорогомилово, территория парка Победы, аллея Памяти Карта всех событий

28 мая в филиале Музея Победы музее «Главные оружейные реликвии армии» (Г.О.Р.А.) прошла торжественная церемония поднятия флага на речном артиллерийском катере «Шмель». Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в пресс-службе музея.

— Флотский ритуал в честь Дня пограничника организовали ветераны морской охраны. На катере подняли флаг корабля, стеньговый флаг и флаги расцвечивания, — говорится в сообщении.

В рамках проведения мероприятия руководитель Клуба ветеранов Морской охраны адмирал Иннокентий Налетов поздравил ветеранов с Днем пограничника. Он пожелал им здоровья и благополучия, а также поблагодарил за поддержку флотского ритуала подъема флага.

Помимо этого, гости музея возложили цветы к памятнику военным морякам, погибшим под Москвой в 1941–1942 годах. Для пограничников и их семей были организованы бесплатные экскурсии по экспозиции «Подвиг народа».

В День защиты детей 1 июня многодетные семьи смогут бесплатно посетить Музей Победы. Гостей учреждения ожидает праздничная программа, приуроченная к празднованию Международного дня защиты детей.

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