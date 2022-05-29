Собянин рассказал о работе правительства в создании МЦД

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

С момента запуска проекта Московских центральных диаметров (МЦД) правительство столицы продолжает его развитие и открытие новых диаметров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 29 мая.

— Два с половиной года назад в столичном регионе был запущен грандиозный проект МЦД. Все это время совместно с коллегами из РЖД мы продолжаем его развивать и работаем над запуском следующих диаметров, — сказал он.

Глава города добавил, что с ноября 2019 года было открыто 26 станций. Они соответствуют стандартам московского транспорта.

Проект позволил сделать поездки комфортнее, а переход горожан через железнодорожные пути намного безопаснее.

Мэр столицы отметил, что МЦД остаются одним из важнейших проектов для города. В планах правительства до конца года открыть 10 новых и реконструированных вокзалов, рассказал Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин сообщил, что часть будущего (пятого) маршрута Московских центральных диаметров между Ярославским и Павелецким вокзалами может пройти под землей. Проект связан со сложным географическим соединением между станциями.