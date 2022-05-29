Жителям столицы рассказали, как отметят День защиты детей в Московском зоопарке

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Специально ко Дню защиты детей для юных посетителей и их родителей в Московском зоопарке подготовили развлекательную программу. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Главными героями дня станут панды Жуи и Диндин. Очаровательные медведи не оставят равнодушными детей и взрослых. Праздничные мероприятия пройдут 1 июня с 12:00 до 16:00, — говорится в сообщении.

Празднования стартуют в 12:00 у вольера больших панд Жуи и Диндин. Гости зоосада смогут принять участие в викторине «Путешествие в Китай вместе с большой пандой». Также юные москвичи смогут поучаствовать в лотерее.

В 13:00 у вольера панд начнется лекция для детей старше четырех лет. Посетители узнают о жизни больших панд, где они обитают, чем питаются и многое другое.

В 14:00 посетителям предложат посмотреть, как кормят Жуи и Диндин. Сотрудник зоопарка поделится со зрителями интересными историями из жизни своих подопечных.

Помимо этого, с 13:00 до 14:00 на территории детского зоопарка пройдет концерт детских творческих коллективов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что 1 июня в Музее Победы состоится праздничная программа, приуроченная к Международному дню защиты детей. В этот день для многодетных семей вход будет бесплатным.